Diese grüne Oase soll am Chemnitzer Bahnviadukt entstehen

Chemnitz - Seit mehr als zwei Jahren saniert die Deutsche Bahn (DB) das historische Bahnviadukt über der Annaberger Straße. Noch sieht es rundherum wenig einladend aus - das soll sich aber bald ändern. Die Stadt Chemnitz plant im kommenden Jahr, am Bahnviadukt einen neuen Stadtpark-Eingang zu errichten.

Eine grüne Idylle mitten in Chemnitz: So soll die östliche Fläche an der Reichsstraße mit Blick in Richtung Stadtpark künftig aussehen. Das historische Viadukt wird dabei als architektonisches Element inszeniert. © Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten

Rund um das Viadukt soll schon bald eine grüne Idylle entstehen: natürliche Wiesen, eine Tischtennisplatte, Informationstafeln und viele Sitzmöglichkeiten. Im kommenden Jahr, nachdem das Viadukt vollständig saniert ist, sollen die Bauarbeiten im Umfeld der historischen Brücke starten.



Die grüne Idylle soll gleichzeitig ein neuer Eingang für den Stadtpark werden. "Verschiedene Angebote zum Verweilen sollen den Park zu einem Treffpunkt für alle Altersgruppen machen. Das Viadukt selbst wird als architektonisches Element inszeniert und hervorgehoben", heißt es aus dem Rathaus.

Dabei sollen auch Geh- und Radwege verbessert werden, um die Innenstadt noch einfacher zu erreichen. "Ein asphaltierter Radweg wird die Geh- und Radwegbrücke mit der Beckerstraße verbinden, ein Parkweg wird zusätzlich die Verbindung zum Stadtpark herstellen", so die Stadt.

Ein besonderes Highlight soll ein Aussichtspunkt werden, bei dem man einen freien Blick auf das historische Viadukt und die Innenstadt hat.

Der neue Stadtpark-Eingang gilt als Interventionsfläche der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025. Insgesamt entstehen 30 solcher Projekte in Chemnitz, so auch im kommenden Jahr am Eisenbahnviadukt.