Nach tödlichem Unfall an der Zenti: Chemnitzer sammeln für Pablos Beerdigung

Chemnitz - Der Tod von Pablo (†20), der in der vergangenen Woche im Chemnitzer Zentrum beim Zusammenstoß mit einem Müllauto verunglückte , macht viele Menschen betroffen.

Kilian (15) startete eine Spendensammelaktion für seinen verstorbenen Freund. © Maik Börner

Kilian (15) möchte nun mit einer Spendenaktion die Beerdigung für seinen verstorbenen Freund finanzieren.



"Er hat hier in Deutschland keine Familie und wir wollen nicht, dass er verbrannt wird. Deswegen will ich eine Beerdigung und eine Spenden-Aktion machen", heißt es in dem Spendenaufruf.

Kilian und seine Mutter haben den Appell organisiert. "Er lag uns allen sehr am Herzen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass er weg ist", erzählt Kilian.