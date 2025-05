So lief die große Mai-Demo in Chemnitz ab

Chemnitz - Mit einem politischen Rave am Karl-Marx-Monument startete Chemnitz in den Tag der Arbeit.

Der 1. Mai steht für Solidarität - das ist wichtig." Die Rede von DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat ihn besonders überzeugt: "Was Frau Fahimi sagt, ist richtig. Vor allem das mit der Tarifbindung - das ist in der aktuellen Zeit besonders wichtig."

Sie kommt aus Freiberg und macht gerade ein FSJ in Chemnitz. Am 1. Mai zieht es sie auf den Neumarkt - nicht nur wegen der Sonne: "Klar, das Wetter bringt einen raus, aber es ist total wichtig, sich für Rechte starkzumachen."

Für sie ist es die erste Maikundgebung in diesem Rahmen: "In dem Umfang hab ich das noch nie gesehen." Was in der aktuellen Zeit zählt?

Für Hanna ist klar: "Man muss zuhören und respektvoll bleiben. Vor allem auf die hören, die es wirklich betrifft - die, die unter den Umständen leiden. Es gibt nicht nur das Negative. Man muss beides sehen - das Gute und das Schlechte."