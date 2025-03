Nach über einem Jahr: So läuft die Benutzung von Fahrradboxen in Chemnitz

Chemnitz - Am Donnerstag ist Frühlingsbeginn und die Fahrradsaison kann bei schönstem Sonnenschein offiziell starten. Doch wie steht's eigentlich um die drei viel diskutierten Fahrradboxen in Chemnitz ?

Eine von drei Fahrradboxen steht am Chemnitzer Hauptbahnhof. © Kristin Schmidt

Nachdem die Boxen Ende 2023 in Betrieb genommen wurden, waren die Nutzerzahlen gering. Daran hat sich nicht viel geändert: Wie die Stadt auf TAG24-Anfrage mitteilte, waren die Fahrradgaragen im vergangenen Jahr durchschnittlich unter 10 Prozent ausgelastet.

"Ich finde die Fahrradboxen eine super Sache, aber ich merke, dass in Chemnitz noch die Akzeptanz dafür fehlt", schätzt Stadtrat Jörg Vieweg (54, SPD) die Situation ein.

"Die meisten schließen ihr Rad am Hauptbahnhof trotzdem an den Bügeln an, anstatt die geschützte Box zu nutzen." Dennoch weist die Garage auf dem Bahnhofsvorplatz insgesamt die höchste Auslastung auf.

Apropos Hauptbahnhof: Dort sollte eigentlich schon längst ein Fahrradparkhaus entstanden sein. Die Inbetriebnahme war für Ende 2024 geplant. "Wir wollen bis zur Kulturhauptstadt fertig sein", hatte Bahnhofsmanagerin Ute Stuhr (62) im Herbst 2023 gesagt.

"Das Fahrradparkhaus ist leider nach wie vor in Planung. Es wurde noch nicht umgesetzt", ärgert sich Vieweg.