Neue Entwicklung aus Chemnitz: Hier machen Roboter gemeinsame Sache

Am Chemnitzer Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) wurde am Mittwoch eine Fertigungsanlage präsentiert.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Dieser Zusammenschluss an Robotern kann so einiges: Am Chemnitzer Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) wurde am Mittwoch eine Fertigungsanlage präsentiert, die in Zusammenarbeit mehrerer Industrie-Roboter verschiedenen Branchen unter die Arme greift.

Laut Marcel Todtermuschke (50) ist die Anlage in Deutschland einmalig. © Uwe Meinhold Laut IWU-Geschäftsfeldleiter Marcel Todtermuschke (50) können in der Anlage REAL-M unterschiedliche Produktprototypen hergestellt werden - zum Beispiel Türrahmen von Flugzeugen. Auch die Montage von Teilen von Unterböden von Autos kann durch die Einrichtung mittels Automation erleichtert werden.

Das Besondere an der Installation: Sie ist sehr wandlungsfähig. Chemnitz Lokal Nach Knock-out durch Wintersturm: Sanierte Boxhalle in Chemnitz feierlich eröffnet "Man kann Bleche krumm machen, oder Metall bearbeiten, schweißen, kleben", so Marcel Todtermuschke. Diese Vielfalt an Bearbeitungsmöglichkeiten kann mit der Anlage in Chemnitz getestet werden - und die Betriebe setzen es dann für ihr jeweiliges Produkt um.

Die Fertigungsanlage REAL-M wurde am Mittwoch am Fraunhofer IWU in Chemnitz vorgestellt. © Uwe Meinhold