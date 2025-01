Neue Fußgängerbrücke in Chemnitz freigegeben

Chemnitz - Die neue Talbrücke am Pleißenbach in Chemnitz kann genutzt werden.

Im September 2024 wurde die Brücke über dem Pleißenbach eingehoben. © Maik Börner

Im vergangenen September wurde die Brücke über dem Pleißenbach eingehoben - nun ist sie begehbar.

Die beleuchtete Brücke verbindet die Stadtteile Kaßberg und Altendorf zwischen der Limbacher Straße und dem Gutsweg. Sie kann sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrern genutzt werden.

Die Kosten für die Talbrücke betragen rund 1,5 Mio. Euro.

"Die provisorische Gerüstbrücke an der Erzbergerstraße wird bereits abgebaut", teilt die Stadt Chemnitz mit. Diese war für die Bauzeit der neuen Talbrücke angemietet, "um eine fußläufige Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen weiter zu gewährleisten".



Die Brücke führt durch den neuen Stadtteilpark am Pleißenbach. Dort dauern die Arbeiten noch an. Das Baufeld in diesem Bauabschnitt erstreckt sich von der Rudolf-Krahl-Straße bis zur Paul-Jäkel-Straße sowie zwischen der Limbacher Straße und dem Gutsweg.

Dort sollen neben der Weiterführung des Premiumradweges auch neue Parkwege angelegt werden.