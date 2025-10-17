Uber startet Fahrten-Vermittlungsdienst jetzt auch in Chemnitz

Chemnitz - Es hat lange gedauert, aber nun bietet Uber auch in Chemnitz seinen Fahrten-Vermittlungsdienst an.

Uber möchte die Partnerschaften mit lokalen Taxiunternehmen in Zukunft ausbauen. © Maik Börner

Essen bestellen über Uber Eats geht bereits seit August 2022 in Chemnitz. Auch hatte das Unternehmen bereits seit längerer Zeit Interesse, seinen Vermittlungsservice ebenfalls in Chemnitz anzubieten.

Nun ist es so weit, der Fahrtenvermittlungsservice in der Stadt startet.

Einwohner und Besucher der Kulturhauptstadt können sich also jetzt ganz einfach Fahrten über die Uber-App vermitteln lassen.

"Mehrere Tausend Bestellversuche über die Uber-App haben wir in Chemnitz in den letzten zwölf Monaten verzeichnet. Wir freuen uns, nun dieser Nachfrage nach flexibler und verlässlicher Mobilität mit dem Start unseres Fahrtenvermittlungsservices nachzukommen", sagt Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber.