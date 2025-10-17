Uber startet Fahrten-Vermittlungsdienst jetzt auch in Chemnitz
Chemnitz - Es hat lange gedauert, aber nun bietet Uber auch in Chemnitz seinen Fahrten-Vermittlungsdienst an.
Essen bestellen über Uber Eats geht bereits seit August 2022 in Chemnitz. Auch hatte das Unternehmen bereits seit längerer Zeit Interesse, seinen Vermittlungsservice ebenfalls in Chemnitz anzubieten.
Nun ist es so weit, der Fahrtenvermittlungsservice in der Stadt startet.
Einwohner und Besucher der Kulturhauptstadt können sich also jetzt ganz einfach Fahrten über die Uber-App vermitteln lassen.
"Mehrere Tausend Bestellversuche über die Uber-App haben wir in Chemnitz in den letzten zwölf Monaten verzeichnet. Wir freuen uns, nun dieser Nachfrage nach flexibler und verlässlicher Mobilität mit dem Start unseres Fahrtenvermittlungsservices nachzukommen", sagt Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber.
Partnerschaften mit lokalen Taxiunternehmen sollen noch ausgebaut werden
Mit der Option UberX werden Fahrten an lokale, lizenzierte Mietwagenunternehmen vermittelt. Bei Uber Comfort bekommen Fahrgäste höheren Komfort, zum Beispiel mehr Beinfreiheit. Der Preis für die Fahrt wird vor der Buchung angezeigt und ändert sich dann auch bei längerer Fahrzeit oder Stau nicht. Bei der Option Uber Taxi erfolgt die Abrechnung zum örtlichen Taxitarif.
Zahlen könnt Ihr mit Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay. In der App kann aber auch Bezahlung mit Bargeld ausgewählt werden.
Sicherheitsfunktionen werden außerdem angeboten. In der Uber-App können Nutzer den Status und den Standort ihrer Fahrt mit Freunden oder Familie teilen. Zudem könnt Ihr über eine PIN-Verifizierung sicherstellen, dass Ihr in das richtige Fahrzeug einsteigt. Per Klick kann darüber hinaus in der Uber-App im Notfall ein Notruf abgesetzt werden.
Die Partnerschaften mit den lokalen Taxiunternehmen sollen laut Uber in Zukunft noch ausgebaut werden.
Titelfoto: Uber