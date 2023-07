Neuer Chef-Augenarzt im Klinikum Chemnitz

Chemnitz - Die Klinik für Augenheilkunde in Chemnitz bekommt eine neue Leitung. Zum 1. August übernimmt Prof. Dr. Vinodh Kakkassery (49) den Chefposten im Chemnitzer Klinikum.

Daumen hoch: Klinikums-Chef Ralf Steinmeier (l.) und Katrin Engelmann begrüßen den neuen Chefarzt der Klinik für Augenheilkunde, Vinodh Kakkassery. © Klinikum Chemnitz

"Wir haben uns Zeit genommen, um einen geeigneten Nachfolger für Frau Prof. Engelmann zu finden, die mehr als 17 Jahre lang Chefärztin unserer Augenklinik war", sagt Prof. Dr. Ralf Steinmeier, Medizinischer Geschäftsführer des Klinikums.

"Mit Prof. Kakkassery konnten wir einen ausnehmend vielseitigen Experten gewinnen, um die Augenheilkunde im Klinikum und für die Region weiterzuentwickeln."

Der in Salzkotten (NRW) geborene Fachmann nimmt die Herausforderung gern an: "Es ist mir eine Ehre, einer renommierten Augen-Expertin wie Frau Prof. Engelmann nachzufolgen." Seine Vorgängerin ist ihm bestens vertraut - Katrin Engelmann hatte seine Doktorarbeit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf betreut.