Neuer Superblitzer in Chemnitz aufgetaucht

Chemnitz - Nächster "Tempo-Schreck" auf den Chemnitzer Straßen: Der vierte Blitzer-Anhänger ist einsatzbereit.

"Weißer Freund" wird der neue Superblitzer an der Zschopauer Straße beinahe liebevoll in den sozialen Medien genannt. © Uwe Meinhold

Wie das Rathaus bestätigte, steht der weiße Enforcement-Trailer seit Donnerstag an der Zschopauer Straße Höhe Wilhelm-Busch-Straße (Leuchtebrücke).

Gekauft hat die Stadt das Gerät nicht: Wie auch die anderen Anlagen sei der Trailer angemietet.

Zu den Details hält sich das Rathaus bedeckt. Die Mietkosten dürften sich nach TAG24-Informationen aber in der Größenordnung von rund 80.000 Euro pro Jahr bewegen.

Chemnitz baut damit weiter an seiner "Trailer-Flotte", die 2022 gestartet ist und inzwischen ihren eigenen Farb-Zirkus hat: Grau war dabei, Grün gab’s als Folierung nach Farbattacken, später tauchte auch ein bunt gestalteter Anhänger auf - und jetzt kommt der neue in Weiß.