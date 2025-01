16.01.2025 06:45 16.357 Hier halten ab heute die Fernbusse in Chemnitz

Das neue Fernbusterminal in Chemnitz an der Dresdner Straße ist seit Mittwoch offiziell in Betrieb.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Das neue Fernbusterminal in Chemnitz ist ab Mittwoch offiziell in Betrieb. Die neuen Bussteige in der Dresdner Straße sind ab Mittwoch in Betrieb. © Maik Börner Seit den frühen Morgenstunden steuern die ersten Reisebusse die vier neuen Bussteige in der Dresdner Straße an. Die erste Ankunft stand für einen Flixbus aus Prag 1.15 Uhr im Fahrplan. Das Fernbusterminal für rund 2,9 Millionen Euro war im Sommer fertiggestellt worden. Chemnitz Lokal Wie viel spart das Chemnitzer Rathaus durch Kita-Schließungen? Was noch fehlte, waren technische Einrichtungen wie Anzeigetafeln, ein Buchungssystem und Videoüberwachung. Die Installation verzögerte sich und damit auch der ursprünglich für Dezember vorgesehene Eröffnungstermin. Die Anlage wird von der in Bielefeld ansässigen Firma Goldbeck betrieben. Flixbusse steuern jetzt den neuen Chemnitzer Fernbusterminal an. © IMAGO/Bihlmayerfotografie Perspektivisch sollen auch die Busse des Regionalverkehrs nicht mehr am Schillerplatz, sondern vor dem Hauptbahnhof abfahren. Dafür soll Vorplatz entsprechend umgestaltet werden.

