Neues Fernbusterminal in Chemnitz: Technik wird installiert

Chemnitz - Kommenden Montag beginnen am Fernbusterminal am Chemnitzer Hauptbahnhof die Bauarbeiten zur technischen Ausstattung der Anlage.

Die Arbeiten sollen laut Informationen der Stadt in dem abgesperrten Bereich starten und später auf den Bereich unter dem Dach des Eingangs Hauptbahnhof Ost ausgeweitet werden.

Die erforderliche Infrastruktur wird in den kommenden Wochen eingebaut. Dabei kann es vereinzelt zu Bauarbeiten an Flächen kommen, die bereits hergestellt waren. Das Terminal soll schließlich im Dezember in Betrieb gehen.