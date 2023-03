27.03.2023 17:17 659 Neues Fernbusterminal in Chemnitz soll Ende 2024 fertig sein

Am heutigen Montag starten die Arbeiten zum Neubau des Fernbusterminals an der Dresdner Straße in Chemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Baustart am neuen Fernbusterminal in Chemnitz! Aktuell befinden sich die Fernbushaltestellen am Omnibusbahnhof in der Straße der Nationen. © Kristin Schmidt Nach Angaben der Stadt beginnen am heutigen Montag die Arbeiten zum Neubau des Fernbusterminals an der Dresdner Straße. Noch soll es keine Verkehrseinschränkungen geben. Später muss dann die Dresdner Straße auf zwei Fahrspuren reduziert werden. Die Stadt will rechtzeitig bekannt geben, wann das passieren wird. Das neue Terminal bekommt vier Bussteige. Die Haltestelleninseln werden schräg angeordnet. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz und Umland: Hier erwarten Euch Sperrungen "Die Anfahrt der Busse soll aus landwärtiger Richtung erfolgen, die Ausfahrt in stadtwärtige Richtung. Die Fahrgäste erreichen die Bussteige über einen verbreiterten Gehweg. Eine Teilüberdachung bietet Witterungsschutz", heißt es weiter von der Stadt. Geplant ist außerdem ein Parkplatz mit 33 Stellflächen (zwei Behindertenstellplätze, drei Stellplätze für Kiss+Ride, vier Stellplätze für Taxis, ein Carsharing-Stellplatz und auch zwei Ladestellplätze für E- Autos). Auch für E-Bikes wird es eine Lademöglichkeit geben - dafür werden extra zwölf Fahrradboxen errichtet. Terminal, Parkplatz und auch der Bereich der Dresdner Straße bekommt neue Straßenbeleuchtung. Bäume an der Dresdner Straße müssen gefällt werden Dank des Durchgangs zum Chemnitzer Hauptbahnhof haben Fernbus-Fahrgäste in Zukunft schnellen Anschluss. © Ralph Kunz In drei Bauphasen soll das neue Terminal entstehen. Als Bau-Ende ist das vierte Quartal 2024 geplant, Kostenpunkt: circa 2,87 Millionen Euro. In Bauphase 1 wird die Straße zur Einfahrt gebaut. In Bauphase 2 entstehen dann die Bussteige, Fahrgassen und Gehwege, einschließlich der Überdachungen. Bauphase 3 beinhaltet unter anderem den Kurzzeitparkplatz und die Ausfahrt mit Gehweg. Zehn Bäume an der Dresdner Straße müssen gefällt werden. Dafür werden 33 Bäume direkt auf dem Gelände des Fernbusterminals gepflanzt. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz und Umland: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt! Der Neubau wurde im Oktober 2022 im Stadtrat beschlossen. Das neue Fernbusterminal soll den künftigen Zentralen Omnibusbahnhof, der nach 2025 auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs entsteht, ergänzen.

Titelfoto: Ralph Kunz