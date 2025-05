Neues NSU-Gedenkzentrum eröffnet in Chemnitz: Das ist geplant

Chemnitz - Am Sonntag eröffnet das neue Dokumentationszentrum "Offener Prozess" in Chemnitz . Der neue Lern- und Erinnerungsort setzt sich mit dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) auseinander.

Das neue Dokumentationszentrum "Offener Prozess" soll am Sonntag eröffnen. © privat

Trauma, Angst und Leid prägen das Leben Angehörigen der NSU-Opfer. Bis heute ist der NSU-Komplex noch nicht vollständig aufgeklärt. Der neue Lern- und Erinnerungsort soll weitere Bewegung in die Aufarbeitung bringen. Zudem soll an die NSU-Opfer gedacht werden.

Diese zentralen Fragen stehen dabei im Vordergrund: Wer waren die Menschen, die der NSU-Terror traf? Wie wurden Alltagsorte zu Tatorten? Und was ist der NSU-Komplex?

Die Eröffnung am Sonntag ist Teil des Programms der Kulturhauptstadt. "Mit dem Dokumentationszentrum 'Offener Prozess' entsteht in Chemnitz ein zentraler Ort für Bildung, Begegnung und kritisches Erinnern - genau das, was wir als Kulturhauptstadt sichtbar machen wollen", sagt KuHa-Chef Stefan Schmidtke (57).

Auch für Gamze Kubaşık, die ihren Vater Mehmet Kubaşık durch den NSU-Terror verlor, ist das neue Dokumentationszentrum ein wichtiger Ort: "Diese Eröffnung mitten in Chemnitz, im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 wird ein kraftvolles, aber auch widersprüchliches Zeichen sein."



Den Gedenkort in Chemnitz zu eröffnen, sei richtig und wichtig, sagt sie. Denn: "Der NSU hat sich über Jahre hinweg genau hier bewegt. Hier konnten sich die Täter unbehelligt verstecken. Die Aufarbeitung des NSU-Komplexes ist deshalb eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung. Dass hier nun ein Dokumentationszentrum entsteht, ist längst überfällig", so Kubaşık.