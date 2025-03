17.03.2025 05:53 860 "Next Stop: Zentralhaltestelle": Deshalb kann die Tram in Chemnitz jetzt auch Englisch

Anlässlich der Kulturhauptstadt (KuHa) gibt es an einigen Haltestellen in Chemnitz auch englische Ansagen für Touristen - allerdings nicht an allen.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Anlässlich der Kulturhauptstadt (KuHa) werden an einigen Haltestellen in Chemnitz neben der Ansage zur Station auch englische Übersetzungen für Touristen angegeben - allerdings nicht an allen. Stadtrat Joseph Israel (25, Grüne) hat hier einen Vorschlag. Bahnen und Busse fahren auch die Zentralhaltestelle mit einer englischen Zusatzansage an. © Kristin Schmidt 15 Haltestellen für Busse und Bahnen haben laut Stadtverwaltung in Chemnitz eine Zusatzansage auf Englisch erhalten. Darunter die Haltestellen "Omnibusbahnhof", "Zentralhaltestelle" und "Am Feldschlösschen". Die Haltestellen "Hauptbahnhof" und "Messe" werden auch namentlich übersetzt. "Zur besseren touristischen Erschließung im Kulturhauptstadtjahr wurden auch Zusatzansagen an Haltestellen in deutscher Sprache ergänzt, welche auf Parkanlagen, Theater, Sportstätten oder Museen hinweisen", so das Rathaus auf eine Anfrage von Grünen und Linken. Bekommen weitere Chemnitzer Highlights eine Ansage auf Englisch? Laut Joseph Israel (25, Grüne) sollen die Ansagen auch nach dem KuHa-Jahr erhalten bleiben. © Uwe Meinhold Grünen-Stadtrat Israel findet die Ansagen für ausländische Gäste generell gut. Allerdings sollten seiner Ansicht nach auch touristische Highlights wie der Küchwald oder der Schlossteich auf Englisch hervorgehoben werden. Zudem: "Die englischsprachigen Ansagen sollten auch nach dem KuHa-Jahr erhalten bleiben", so Israel.

Titelfoto: Kristin Schmidt