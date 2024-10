Notfall am Feiertag? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe

Chemnitz - Auch an Feiertagen kann ein Notfall passieren. Ob plötzlich unerträgliche Zahnschmerzen, ein Haushaltsunfall oder fehlende Medikamente: Wir haben Euch die Ärzte und Apotheken in Bereitschaft in Chemnitz für den heutigen Tag der Deutschen Einheit zusammengefasst.