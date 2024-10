31.10.2024 06:19 Notfall an einem Feiertag? Kein Problem! Diese Ärzte haben in Chemnitz heute Bereitschaft

Auch an Feiertagen kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, welche Ärzte am heutigen Reformationstag in Chemnitz Bereitschaftsdienst haben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Auch an Feiertagen kann es schnell zu einem Notfall kommen. Wir verraten Euch, welche Ärzte am heutigen Reformationstag in Chemnitz Bereitschaftsdienst haben. Ein Unfall ist schnell passiert. Doch auch am heutigen Feiertag haben Ärzte Bereitschaftsdienst. (Symbolbild) © 123rf/kutanya Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen bis Freitag, 7 Uhr: Tel. 116117. Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112. Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de. Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23 am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr: Kinderärztlicher Notdienst am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss) A wie Apotheke bis Z wie Zahnarzt Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft am Donnerstag von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss) Zahnärztliche Bereitschaft am Donnerstag von 9 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr: Dipl.-Stom. Kirsch, Konradstraße 9, Tel. 0371/3311313 (Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an!) Aktuelle Änderungen findet Ihr unter: www.zahnaerzte-in-sachsen.de. Apotheken von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr: Lessing-Apotheke, Hainstraße 112, Tel. 0371/4014063

Albert-Schweitzer-Apotheke, Flemmingstraße 2, Tel. 0371/3313039 Tierärztlicher Notdienst: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42/min aus dem Mobilfunknetz).

Titelfoto: 123rf/kutanya