Notfall an Neujahr? Diese Chemnitzer Ärzte haben Bereitschaftsdienst

Chemnitz - Ein Unfall kann immer schnell passieren. Zum Glück haben auch an Neujahr verschiedene Ärzte und Apotheken in Chemnitz Bereitschaftsdienst.

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten an Neujahr, jeweils von 9 bis 19 Uhr:

Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst an Neujahr jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)