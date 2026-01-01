Notfall an Neujahr? Diese Chemnitzer Ärzte haben Bereitschaftsdienst
Chemnitz - Ein Unfall kann immer schnell passieren. Zum Glück haben auch an Neujahr verschiedene Ärzte und Apotheken in Chemnitz Bereitschaftsdienst.
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.
Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.
Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten an Neujahr, jeweils von 9 bis 19 Uhr:
- Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
- DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23
Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst an Neujahr jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Zahnarzt, Apotheken und der Tierärztliche Notdienst
Zahnärztliche Bereitschaft jeweils von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr:
- Neujahr: ZA Masniker, Johannisplatz 1, Tel. 0371/66658100
Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.
Apotheken
- von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr: Apollo-Apotheke, Carl-von-Ossietzky-Straße 153, Tel. 0371/721196; Apotheke Neukirchen, Chemnitzer Straße 2, Tel. 0371/224130
Tierärztlicher Notdienst am Donnerstag: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)
Gift-Notruf: 0361/730730.
Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911.
Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222.
Titelfoto: 123rf/andreypopov