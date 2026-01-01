 3.073

Notfall an Neujahr? Diese Chemnitzer Ärzte haben Bereitschaftsdienst

Ein Unfall kann immer schnell passieren. Zum Glück haben auch an Neujahr verschiedene Ärzte und Apotheken in Chemnitz Bereitschaftsdienst.

Chemnitz - Ein Unfall kann immer schnell passieren. Zum Glück haben auch an Neujahr verschiedene Ärzte und Apotheken in Chemnitz Bereitschaftsdienst.

Den Kinderärztlichen Notdienst übernimmt die Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz. (Symbolbild)  © 123rf/andreypopov

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.

Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.

Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.

Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten an Neujahr, jeweils von 9 bis 19 Uhr:

  • Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
  • DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23

Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst an Neujahr jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)

Zahnarzt, Apotheken und der Tierärztliche Notdienst

Einzelne Apotheken haben an Neujahr geöffnet.  © Marcus Brandt/dpa

Zahnärztliche Bereitschaft jeweils von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr:

Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.

Apotheken

  • von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr: Apollo-Apotheke, Carl-von-Ossietzky-Straße 153, Tel. 0371/721196; Apotheke Neukirchen, Chemnitzer Straße 2, Tel. 0371/224130

Tierärztlicher Notdienst am Donnerstag: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)

Gift-Notruf: 0361/730730.

Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911.

Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222.

