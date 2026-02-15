Spektakulärer Rekordversuch in Chemnitz: Olympiasiegerin plant Buggy-Überschlag
Chemnitz - Das wird spektakulär! Olympiasiegerin Anja Schneiderheinze (47) plant einen waghalsigen Rekordversuch in Chemnitz. Gemeinsam mit dem portugiesischen Freestyle-Profi Marco Carvalho will die ehemalige Bobsportlerin einen Tandem-Backflip in einem Buggy absolvieren.
Die gebürtige Erfurterin kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken - Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und dreifache Europameisterin im Zweierbob. Insgesamt zehn Weltcupsiege konnte Schneiderheinze zwischen 2003 und 2016 holen - dann beendete sie ihre Profikarriere.
Mit wahnsinnig schnellen Geschwindigkeiten kennt sich die 47-Jährige aus, mit Überschlägen allerdings nicht. Das wird sich am 7. März bei "GO BIG OR GO HOME" in der Chemnitzer Messe ändern.
An diesem Tag muss sie ganz alleine auf Marco Carvalho vertrauen. Der Portugiese ist bekannt für seine waghalsigen Motocross-Tricks, seit Kurzem führt er auch Backflips mit einem Buggy durch.
Dass eine zweite Person neben ihm sitzt, in diesem Fall Anja Schneiderheinze, ist für ihn völlig neu. Normalerweise kommen Gewichte auf den Beifahrersitz, nun ist es die 47-jährige Olympiasiegerin. "Ich vertraue Marco Carvalho und seinem Können", sagt Schneiderheinze.
Ein Buggy-Backflip mit einer Olympiasiegerin als Beifahrerin - das gab es weltweit noch nie. Insofern könnte der Stunt einen historischen Eintrag in die Geschichtsbücher des Action-Sports bekommen.
So kam es zur Backflip-Idee
Veranstaltet wird die Freestyle-Motocross-Show "GO BIG OR GO HOME" von Weltmeister und X-Games-Gewinner Luc Ackermann (28).
"Luc kenne ich seit Langem aus Thüringen, und als ich bei seinen GO BIG OR GO HOME‑Events war, hat mich der Freestyle‑Adrenalinkick sofort gepackt - aus Spaß habe ich ihn dann gefragt, ob wir nicht mal etwas zusammen probieren. Dass daraus die Idee für einen Tandem‑Backflip im Buggy wurde, ist verrückt und großartig zugleich", sagt die Olympiasiegerin.
Die Freestyle-Motocross-Show startet am 7. März in der Chemnitzer Messe. Tickets gibt’s ab 39,50 Euro unter eventim.de.
Titelfoto: Bildmontage: GO BIG OR GO HOME, Eik Gallay