Spektakulärer Rekordversuch in Chemnitz: Olympiasiegerin plant Buggy-Überschlag

Chemnitz - Das wird spektakulär! Olympiasiegerin Anja Schneiderheinze (47) plant einen waghalsigen Rekordversuch in Chemnitz . Gemeinsam mit dem portugiesischen Freestyle-Profi Marco Carvalho will die ehemalige Bobsportlerin einen Tandem-Backflip in einem Buggy absolvieren.

Bobsportlerin und ehemalige Eisschnellläuferin Anja Schneiderheinze (47) will in Chemnitz einen Rekord aufstellen. © Eik Gallay

Die gebürtige Erfurterin kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken - Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und dreifache Europameisterin im Zweierbob. Insgesamt zehn Weltcupsiege konnte Schneiderheinze zwischen 2003 und 2016 holen - dann beendete sie ihre Profikarriere.



Mit wahnsinnig schnellen Geschwindigkeiten kennt sich die 47-Jährige aus, mit Überschlägen allerdings nicht. Das wird sich am 7. März bei "GO BIG OR GO HOME" in der Chemnitzer Messe ändern.

An diesem Tag muss sie ganz alleine auf Marco Carvalho vertrauen. Der Portugiese ist bekannt für seine waghalsigen Motocross-Tricks, seit Kurzem führt er auch Backflips mit einem Buggy durch.

Dass eine zweite Person neben ihm sitzt, in diesem Fall Anja Schneiderheinze, ist für ihn völlig neu. Normalerweise kommen Gewichte auf den Beifahrersitz, nun ist es die 47-jährige Olympiasiegerin. "Ich vertraue Marco Carvalho und seinem Können", sagt Schneiderheinze.

Ein Buggy-Backflip mit einer Olympiasiegerin als Beifahrerin - das gab es weltweit noch nie. Insofern könnte der Stunt einen historischen Eintrag in die Geschichtsbücher des Action-Sports bekommen.