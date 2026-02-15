Einfall statt Abfall: Dieser Sachse bringt alte Gegenstände zum Leuchten

Chemnitz - Bei Jens Winter (45) leuchten Kaffeekannen, Telefone und Musikinstrumente. Mithilfe einer Glühlampe verpasst der Chemnitzer alten Objekten ein neues Leben. So rettet er Dinge, die sonst auf dem Müll landen würden.

Jens Winter (45) macht aus Flohmarktfunden Lampen. © Kristin Schmidt

Vor zwölf Jahren baute Winter das erste Stück für die Familie: eine Küchenlampe aus verkehrt herum hängenden Kaffeetassen. Es folgten weitere Arbeiten aus Bier- und Weinflaschen.

"Die Geschenke kamen bei Freunden und der Familie so gut an, dass alle meinten: 'Mach das richtig!'", erinnert er sich. Also meldete er vor etwa einem Jahr das Kleingewerbe "KreaUpLamp" an.

Mittlerweile baut er alles um, auch ein Motorblock war schon dabei. "An sich ist alles möglich. Man muss nur verrückt genug sein, sich heranzutrauen", sagt der Tüftler.

Die Teile für seine Kreationen findet er auf Flohmärkten oder bei Haushaltsauflösungen. Seine Familie bringt dann kreative Ideen für die Umarbeitung.

"Allerdings flucht mein Sohn mittlerweile, wenn ich schon wieder etwas vom Flohmarkt mitbringe", lacht Winter.