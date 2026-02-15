 614

Einfall statt Abfall: Dieser Sachse bringt alte Gegenstände zum Leuchten

Jens Winter aus Chemnitz bringt alte Gegenstände zum Leuchten - Telefone, Teekannen oder Lampen.

Von Amelie Fromm

Chemnitz - Bei Jens Winter (45) leuchten Kaffeekannen, Telefone und Musikinstrumente. Mithilfe einer Glühlampe verpasst der Chemnitzer alten Objekten ein neues Leben. So rettet er Dinge, die sonst auf dem Müll landen würden.

Jens Winter (45) macht aus Flohmarktfunden Lampen.
Jens Winter (45) macht aus Flohmarktfunden Lampen.  © Kristin Schmidt

Vor zwölf Jahren baute Winter das erste Stück für die Familie: eine Küchenlampe aus verkehrt herum hängenden Kaffeetassen. Es folgten weitere Arbeiten aus Bier- und Weinflaschen.

"Die Geschenke kamen bei Freunden und der Familie so gut an, dass alle meinten: 'Mach das richtig!'", erinnert er sich. Also meldete er vor etwa einem Jahr das Kleingewerbe "KreaUpLamp" an.

Mittlerweile baut er alles um, auch ein Motorblock war schon dabei. "An sich ist alles möglich. Man muss nur verrückt genug sein, sich heranzutrauen", sagt der Tüftler.

Die Teile für seine Kreationen findet er auf Flohmärkten oder bei Haushaltsauflösungen. Seine Familie bringt dann kreative Ideen für die Umarbeitung.

"Allerdings flucht mein Sohn mittlerweile, wenn ich schon wieder etwas vom Flohmarkt mitbringe", lacht Winter.

Auch eine Teekanne aus DDR-Zeiten hat der Bastler zur Tischleuchte umfunktioniert.
Auch eine Teekanne aus DDR-Zeiten hat der Bastler zur Tischleuchte umfunktioniert.  © Kristin Schmidt
Selbst einen Bowlingpin hat er umgebaut.
Selbst einen Bowlingpin hat er umgebaut.  © Kristin Schmidt
Es muss nicht groß sein: Jens Winter stellt auch kleine Lampen zusammen.
Es muss nicht groß sein: Jens Winter stellt auch kleine Lampen zusammen.  © Kristin Schmidt

So viel kostet ein Kunstobjekt aus Chemnitz

In seiner Werkstatt überlegt Jens Winter, was er aus dem Blasinstrument baut.
In seiner Werkstatt überlegt Jens Winter, was er aus dem Blasinstrument baut.  © Kristin Schmidt

Im Trend sind gerade Retro-Muster in Orange. "Besonders die Franzosen, Niederländer und Belgier stehen auf den 70er-Jahre-Style." Kritisch sind Blümchenmuster – dezent kommt an, zu altbacken nicht. Zudem mögen es die Kunden ranzig, so Winter.

"Eine Frau kaufte eine alte Lötlampe für ihren Mann – brachte sie jedoch wieder zurück, weil sie ihm zu sauber und zu schick war!"

Seine Kreationen personalisiert er auch. "Es kommen mitunter Kunden mit einem Erb- oder Erinnerungsstück auf mich zu, das ich dann umbaue."

Seine Kreationen bietet Winter auf eBay Kleinanzeigen unter "KreaUpLamp by Jens Winter" an. Die Preise variieren je nach Objekt und Bauaufwand zwischen 69 Euro und 239 Euro.

Titelfoto: Kristin Schmidt

