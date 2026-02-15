Einfall statt Abfall: Dieser Sachse bringt alte Gegenstände zum Leuchten
Chemnitz - Bei Jens Winter (45) leuchten Kaffeekannen, Telefone und Musikinstrumente. Mithilfe einer Glühlampe verpasst der Chemnitzer alten Objekten ein neues Leben. So rettet er Dinge, die sonst auf dem Müll landen würden.
Vor zwölf Jahren baute Winter das erste Stück für die Familie: eine Küchenlampe aus verkehrt herum hängenden Kaffeetassen. Es folgten weitere Arbeiten aus Bier- und Weinflaschen.
"Die Geschenke kamen bei Freunden und der Familie so gut an, dass alle meinten: 'Mach das richtig!'", erinnert er sich. Also meldete er vor etwa einem Jahr das Kleingewerbe "KreaUpLamp" an.
Mittlerweile baut er alles um, auch ein Motorblock war schon dabei. "An sich ist alles möglich. Man muss nur verrückt genug sein, sich heranzutrauen", sagt der Tüftler.
Die Teile für seine Kreationen findet er auf Flohmärkten oder bei Haushaltsauflösungen. Seine Familie bringt dann kreative Ideen für die Umarbeitung.
"Allerdings flucht mein Sohn mittlerweile, wenn ich schon wieder etwas vom Flohmarkt mitbringe", lacht Winter.
So viel kostet ein Kunstobjekt aus Chemnitz
Im Trend sind gerade Retro-Muster in Orange. "Besonders die Franzosen, Niederländer und Belgier stehen auf den 70er-Jahre-Style." Kritisch sind Blümchenmuster – dezent kommt an, zu altbacken nicht. Zudem mögen es die Kunden ranzig, so Winter.
"Eine Frau kaufte eine alte Lötlampe für ihren Mann – brachte sie jedoch wieder zurück, weil sie ihm zu sauber und zu schick war!"
Seine Kreationen personalisiert er auch. "Es kommen mitunter Kunden mit einem Erb- oder Erinnerungsstück auf mich zu, das ich dann umbaue."
Seine Kreationen bietet Winter auf eBay Kleinanzeigen unter "KreaUpLamp by Jens Winter" an. Die Preise variieren je nach Objekt und Bauaufwand zwischen 69 Euro und 239 Euro.
Titelfoto: Kristin Schmidt