Notfall an Silvester? Kein Problem! Diese Chemnitzer Ärzte haben Bereitschaftsdienst
Chemnitz - Ein Unfall kann immer schnell passieren. Zum Glück haben auch an Silvester und Neujahr verschiedene Ärzte und Apotheken in Chemnitz Bereitschaftsdienst.
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst für nicht gehfähige Patienten bei akuten Erkrankungen von Mittwoch, 7 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr unter der Nummer 116117.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen gilt der Notruf 112.
Zusätzlich findet Ihr auch alle weiteren Informationen und mögliche Änderungen unter: www.kvs-sachsen.de.
Allgemeinärztlicher Notdienst für gehfähige Patienten an Silvester und Neujahr, jeweils von 9 bis 19 Uhr:
- Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
- DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen, DRK Krankenhaus Rabenstein, Unritzstraße 23
Augenärztliche Bereitschaft/Chirurgische Bereitschaft/HNO-ärztliche Bereitschaft/Kinderärztlicher Notdienst an Silvester und Neujahr jeweils von 9 bis 19 Uhr: Bereitschaftspraxis der KV Sachsen am Klinikum Chemnitz gGmbH, Flemmingstraße 4 (Haus B/Erdgeschoss)
Zahnarzt, Apotheken und der Tierärztliche Notdienst
Zahnärztliche Bereitschaft jeweils von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 18 Uhr:
- Silvester: Dipl.-Stom. Loos, Hermannstraße 9, Tel. 0371/413138; Dipl.-Stom. Noffz, Elisenstraße 29, Tel. 0371/427462;
- Neujahr: ZA Masniker, Johannisplatz 1, Tel. 0371/66658100
Bitte meldet Euch vorher telefonisch in der Praxis an! Aktuelle Änderungen findet Ihr unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de.
Apotheken
- von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr: Glocken-Apotheke, Theodor-Körner-Platz 13, Tel. 0371/4010725; Einsiedler Apotheke, Einsiedler Hauptstraße 76, Tel. 037209/2360
- von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr: Apollo-Apotheke, Carl-von-Ossietzky-Straße 153, Tel. 0371/721196; Apotheke Neukirchen, Chemnitzer Straße 2, Tel. 0371/224130
Tierärztlicher Notdienst am Mittwoch und Donnerstag: Tel. 01805/843736 (kostenpflichtig: 0,14 €/min aus dem Festnetz, 0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz)
Gift-Notruf: 0361/730730.
Störungen im Versorgungsgebiet der eins energie in Sachsen GmbH: Strom Tel. 0800/111148910; Erdgas Tel. 0800/111148920; Trinkwasser Tel. 0800/111148930; Fernwärme/-kälte Tel. 0800/111148940; Stadtbeleuchtung Tel. 0800/111148911.
Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder unter der Rufnummer 0800/1110222.
