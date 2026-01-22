Nur 100 km/h erlaubt, mit mehr als 200 durch die Messstelle: Autobahn-Raser in Chemnitz erwischt

Chemnitz - Einfach nur irre! Ein Autofahrer bretterte bei erlaubten 100 km/h mit über 200 Sachen über die A4 in Chemnitz . Die Polizei zog den Raser aus dem Verkehr. Er muss nun ordentlich blechen, dazu kommt ein Fahrverbot.

Das gibt richtig Ärger! Die Polizei erwischte einen Raser auf der A4 bei Chemnitz, der mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs war. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Am Mittwoch legten sich die Beamten auf der A4, etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna, auf die Lauer. In Richtung Dresden kontrollierten sie von 6.30 Uhr bis 12 Uhr mehr als 3500 Fahrzeuge.

"Davon hielten sich 379 nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h", so eine Polizeisprecherin. Für 16 Fahrer folgte ein Fahrverbot.