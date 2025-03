OB Schulze trauert um Rosenstolz-Frontfrau (†55): "Deine Musik wird bleiben"

Rosenstolz-Frontfrau AnNa R. verstarb unerwartet im Alter von 55 Jahren. © Rainer Jensen/dpa

"Ich bin bekennender Rosenstolz-Fan", schreibt der OB in einem persönlichen Statement. "Die Musik, die Texte haben mir immer viel gegeben. Nicht umsonst habe ich ihr 'Wir sind am Leben' zu meiner Vereidigung als Oberbürgermeister spielen lassen. Weil dieses Lied viel darüber sagt, was mich bewegt und antreibt", so Schulze.

Die ersten zwei Strophen des Songs sollen vor allem wachrütteln. "Hast du alles versucht? […] Wenn nicht, fang jetzt an!" Der Refrain schenkt hingegen Hoffnung: "Nichts wird dich brechen. Du bist am Leben."

Für OB Schulze ein ganz persönlicher Song, den er immer mit seinem Amt als Bürgermeister verbinden wird. Aus diesem Grund schreibt der 53-Jährige auch abschließend: "Deine Musik wird bleiben."