Trauer um AnNa R.: Rosenstolz-Frontfrau stirbt mit 55 Jahren!

Die 55-Jährige sang in ihrer Karriere für mehrere Bands.

Die Sängerin, die als Andrea Rosenbaum in Berlin geboren wurde und später den Namen ihres Mannes Nilo Neuenhofen annahm, gründete 1991 gemeinsam mit Peter Plate (57) die Band Rosenstolz.

Dieser nahm mit emotionalen Worten Abschied von der Verstorbenen: "AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da", schreibt Peter Plate in ein Instagra-Posting, wo er sich auch an die erste Begegnung mit ihr zurückerinnert.

Im Dezember 2012 trennte sich das Duo, fortan war die 55-Jährige Sängerin der neuen Band "Gleis 8". Von 2019 bis 2022 war sie die Frontfrau der Band Silly.

zuletzt aktualisiert: 16.08 Uhr