11.06.2023 18:12 OB Sven Schulze schickt Tausend Radfahrer zum Fichtelberg

Am heutigen Sonntag startete der 11. Fichtelberg Radmarathon. OB Sven Schulze (51, SPD) eröffnete die Tour am Montag in Chemnitz.

Von Torsten Hilscher

Chemnitz - Der 11. Fichtelberg Radmarathon ist Geschichte. "Auf die Plätze, fertig, los!" OB Sven Schulze (51, SPD) gab den Startschuss zum 11. Fichtelberg Marathon. © Maik Börner Die herausfordernde Tour über 88 Kilometer mit einem Höhenunterschied von 1900 Metern ging am heutigen Sonntag bei schönstem Wetter über die Pisten. Rund Tausend Teilnehmer waren angemeldet.

Eröffnet wurde die Tour am Sonntag von Oberbürgermeister Sven Schulze (51, SPD) am Chemnitzer Nischel. Von da ging es für das Teilnehmerfeld über Einsiedel nach Zwönitz und Raschau. Das Ziel am Nachmittag: der Fichtelberg. Die 88 Kilometer lange Tour zum Fichtelberg ist ausdrücklich als Rennen für jedermann ausgelegt. © Maik Börner Der Radmarathon, so die Veranstalter vom Sportbund Chemnitz, versteht sich ausdrücklich als Breitensportveranstaltung. Er ist kein Radrennen.

