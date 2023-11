10.11.2023 19:27 1.473 Parkplatz statt Luxus-Komplex? Neue Idee für hässliches Bauloch in Chemnitzer City

Das Bauloch zwischen dem Kunstkaufhaus Tietz und der Zschopauer Straße in Chemnitz könnte zu einem Parkplatz werden - so will es zumindest die FDP.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Das zugewucherte Bauloch zwischen dem Kunstkaufhaus Tietz und der Zschopauer Straße in Chemnitz könnte im Kulturhauptstadtjahr 2025 nach dem Willen der FDP im Stadtrat Parkplatz werden. Das Bauloch zwischen Tietz und Zschopauer Straße dürfte für einen Schlagabtausch Im Stadtrat sorgen. © Uwe Meinhold Nachdem TAG24 über den Bauverzug berichtet hatte, ließ die Fraktion den Zustand der Brache zur Sitzung nächste Woche auf die Tagesordnung setzen lassen. Insgesamt wollen die Liberalen das Rathaus per Ratsvotum zwingen, verschiedene Szenarien je nach Baufortschritt zu erarbeiten.

Vom geplanten Baustart noch im Herbst 2023 ist weit und breit nichts zu sehen. FDP-Fraktions-Chef Dieter Füsslein (81) bezeichnete das Agieren des Bauträgers HANSA Real Estate aus Leipzig als "eine Zumutung und große Frechheit". Das Unternehmen will dort eigentlich einen Luxuswohnkomplex errichten. Ein offizielles Statement der HRE gibt es nicht, doch gegenüber Interessenten wird als frühester Baubeginn durch den schleppenden Verkauf das Frühjahr 2024 genannt. Das Rathaus signalisierte in einer ersten Stellungnahme, dass im "worst case"-Szenario tatsächlich eine Zwischennutzung zum Beispiel als Parkfläche denkbar sei. Dieter Füßlein (81, FDP) will 2025 vorübergehend einen Parkplatz auf dem Baufeld bauen lassen. © Sven Gleisberg Sollten sich auf dem Baufeld bis 2025 noch keine Kräne drehen, wollen SPD und Grüne dort allerdings eine kreative Gestaltung, etwa durch farbige Planen.

