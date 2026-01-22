Paukenschlag in Chemnitz! Höchstes Hotel der Stadt macht dicht

Chemnitz - Hiobsbotschaft für Chemnitz : Das höchste Hotel der Stadt macht dicht!

Wie bitter für Chemnitz: Das Congress Hotel Chemnitz soll dichtmachen. © Kristin Schmidt

Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, kündigte die Betreibergesellschaft Maya Hotel Operations die Schließung des Traditionshotels an. Auf TAG24-Anfrage bestätigte der Betreiber die Schließung - am 31. Januar 2026 ist Schluss.

Bitter! Wie es mit den 40 Mitarbeitern im Congress Hotel Chemnitz weitergeht - unklar. Thomas Lißner von der NGG tobt: "Die Entscheidung des Betreibers, das Hotel zu schließen, ist ein Arschtritt für die Beschäftigten!"

Die NGG kritisiert den Betreiber des Hotels heftig. Er habe das Haus nicht nachhaltig geführt, heißt es. So gebe es nach Informationen der Gewerkschaft einen Investitionsstau - vor allem beim Brandschutz.

Die Kritik am Betreiber hört nicht auf. "Maya Hotel Operations hat das Jahr der Kulturhauptstadt noch mitgenommen. Das Congress Hotel war komplett ausgebucht, das Personal arbeitete monatelang am Anschlag mit enormen Überstunden. Jetzt heißt es einfach Tschüss und das Haus und die Beschäftigten stehen vor einer ungewissen Zukunft", teilt die Gewerkschaft mit.

TAG24 konfrontierte den Betreiber des Hotels mit den Vorwürfen. Dieser äußerte sich nicht dazu.