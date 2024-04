Pilotprojekt in Chemnitz gestartet: E-Autos laden zum Hausstrom-Tarif

Chemnitz - Wie können Lademöglichkeiten für E-Autos in Wohngebieten verbessert werden? Dieser Frage geht das Forschungsprojekt "Shared Area Charging" nach. Am gestrigen Donnerstag wurde dazu eine Ladesäule an der Irkutsker Straße in Chemnitz-Kappel in Betrieb genommen.