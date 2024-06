Pilotprojekt: In diesem Wohnhaus in Chemnitz werden Fische gezüchtet

Chemnitz - Landwirtschaft in einem Haus mitten in Chemnitz - ein Pilotprojekt auf dem Sonnenberg in Chemnitz ist angetreten, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Ein deutschlandweit einmaliger Versuch mit Hindernissen.

Roy Scheuerl (38) angelte einen Stör aus der Fischzucht-Anlage im Keller. © Maik Börner

In der Peterstraße 28 hangeln sich in einem gläsernen Turm Stangenbohnen und Gurkenpflanzen an Schnüren in die Höhe.

Sie wurzeln ebenso wie Peperoni, Basilikum und die Ranken von Wassermelonen in metallenen Kästen, in die nichts als nährstoffreiches Wasser gepumpt wird. Es stammt aus vier großen Fischbassins im Keller, in denen Forellen und Störe gezüchtet werden.



Die Idee ist ein wassersparender Kreislauf, in dem sich die Pflanzen von den Ausscheidungen der Fische ernähren und das Wasser reinigen.

"Derzeit steht an der Anlage Forschung, Bildung und Teilhabe im Vordergrund. Der wirtschaftliche Betrieb ist ein Ziel, von dem wir noch weit entfernt sind", sagt Stefan Willi (58) vom sozialpädagogischen Betreuungsdienst Delphin, dem Träger des ungewöhnlichen Projektes.