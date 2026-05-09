Politiker tobt wegen Unterrichtsausfalls in Chemnitz: "Macht Sachsen zum Entwicklungsland"
Chemnitz - Ein Glück, dass Albert Einstein das nicht miterleben muss! In der Oberschule Altendorf in Chemnitz gibt's keinen Physik-Lehrer. Die Folge: Die unteren Klassenstufen können nicht unterrichtet werden. Ein Unding, findet BSW-Politiker Prof. Dr. Jörg Scheibe (63).
Der Landtagsabgeordnete wollte es genau wissen. In einer "Kleinen Anfrage" an die Sachsen-Regierung forderte er konkrete Zahlen.
Und die haben es in sich! "An der Oberschule Altendorf sind aktuell sechs von 24 Wochenunterrichtsstunden nach Klassenanzahl und Stundentafel personell abgesichert", teilt Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) mit.
Das größte Problem zeigt sich beim Unterrichtsfach Physik. Für die Klassenstufen 6, 7 und 8 steht kein Lehrer zur Verfügung.
"Nach Ausscheiden der damaligen Physik-Lehrkräfte konnte keine neue Physik-Lehrkraft für die Oberschule Altendorf eingestellt werden", weiß Kultusminister-Sprecher Tilo Schumann (36). Auch von anderen Schulen konnte keine Lehrkraft abgezogen werden.
Es folgte eine Notlösung. Eine Chemie-Lehrkraft mit Physik-Erfahrung gibt zumindest den Abschlussklassen Unterricht.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
BSW-Politiker sauer: Physik-Ausfall führt zu Fachkräftemangel
Prof. Dr. Jörg Scheibe (63) vom BSW tobt: "Kindesvernachlässigung bei Wissenschaft und Bildung macht Sachsen zum Entwicklungsland."
Den Physik-Ausfall bezeichnet der BSW-Politiker als "No-Go" - so würde man den Fachkräftemangel weiter ankurbeln, sagt er und gibt SPD und CDU die Schuld.
"Spätestens in den kommenden Haushaltsverhandlungen muss die Staatsregierung endlich offen und ehrlich mit uns verhandeln, statt sich weiter hinter Mehrheiten mit der Linken und den Grünen zu verstecken", so Scheibe.
Sachsens Kultusminister-Sprecher Tilo Schumann bremst. Die Landesregierung habe bereits Maßnahmen ergriffen, um den Unterrichtsausfall zu minimieren. Aktuelle Zahlen belegen den Erfolg. Dennoch sei die Lehrersuche in einigen Regionen schwierig - für die Oberschule Altendorf schaue man sich aber weiter um.
Von der Oberschule selbst gibt es keine Informationen. Sie äußerte sich gegenüber TAG24 nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, Uwe Meinhold