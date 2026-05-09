Politiker tobt wegen Unterrichtsausfalls in Chemnitz: "Macht Sachsen zum Entwicklungsland"

Chemnitz - Ein Glück, dass Albert Einstein das nicht miterleben muss! In der Oberschule Altendorf in Chemnitz gibt's keinen Physik-Lehrer. Die Folge: Die unteren Klassenstufen können nicht unterrichtet werden. Ein Unding, findet BSW-Politiker Prof. Dr. Jörg Scheibe (63).

Die Oberschule Altendorf in Chemnitz findet einfach keine Physik-Lehrkraft: Für die unteren Klassenstufen fällt der Unterricht aus. © Uwe Meinhold

Der Landtagsabgeordnete wollte es genau wissen. In einer "Kleinen Anfrage" an die Sachsen-Regierung forderte er konkrete Zahlen.



Und die haben es in sich! "An der Oberschule Altendorf sind aktuell sechs von 24 Wochenunterrichtsstunden nach Klassenanzahl und Stundentafel personell abgesichert", teilt Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU) mit.



Das größte Problem zeigt sich beim Unterrichtsfach Physik. Für die Klassenstufen 6, 7 und 8 steht kein Lehrer zur Verfügung.

"Nach Ausscheiden der damaligen Physik-Lehrkräfte konnte keine neue Physik-Lehrkraft für die Oberschule Altendorf eingestellt werden", weiß Kultusminister-Sprecher Tilo Schumann (36). Auch von anderen Schulen konnte keine Lehrkraft abgezogen werden.

Es folgte eine Notlösung. Eine Chemie-Lehrkraft mit Physik-Erfahrung gibt zumindest den Abschlussklassen Unterricht.