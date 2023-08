Erfolgreiche Über-Land-Tour des Chemnitzer Präventionsmobils

Auf ihrer Tour gab die Polizei Tipps zu allen Lebenslagen. © Uwe Meinhold

Start war in Freiberg, Abschluss in Augustusburg. Je 15-mal machten die Beamten Station in Mittelsachsen und im Erzgebirge, vier in Chemnitz. Hauptthema waren die Enkeltricks in all ihren Formen.

Die Kriminalprävention schaute zwölfmal vorbei und informierte zur Sicherheit an Bahnhöfen und in Zügen.

Neu war das Thema "Sichere Reise". Dazu fuhr das Präventionsmobil an die Autobahn-Raststätte Auerswalder Blick und auf den Campingplatz in Geyer.