Polizei, Poldi & Kinderpower: Blaulicht trifft Glitzer beim Charlie-Fest

Chemnitz - Die Polizei ist wieder "on Tour"! Am Sonnabend startete die siebte Auflage der Über-Land-Präventionstour der Polizeidirektion Chemnitz auf dem Chemnitzer Marktplatz.

Die Polizei war beim Kinderfest mit mehreren Info-Ständen vor Ort. Auch das Präventionsmobil war mit vor Ort. © haertelpress/ Harry Härtel

In 25 Städten geben die Beamten an 33 Tagen Tipps rund um Einbruchsschutz, Trickbetrug und Online-Sicherheit.



"In der Vergangenheit häuften sich die Fragen zu Betrugsmaschen, Schockanrufen und Internetkriminaltität", erklärt Hauptkommissar Ronny Thon (49) von der polizeilichen Beratungsstelle.

Fälle von falschen Bankmitarbeitern oder Heizungsableser beispielsweise, die an das Geld der Betroffenen kommen wollen sowie besagte Schockanrufe haben in den letzten Jahren stark zugenommen. "Auch Künstliche Intelligenz spielt dabei eine immer größere Rolle. Die Täter nutzen neuerdings auch KI-generierte Stimmen am Telefon, um die Betrugsmaschen zu verbessern", so Thon.



Das blau-silberne Präventionsmobil macht Halt in Chemnitz, Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis, darunter auch an Rastplätzen wie dem "Auerswalder Blick", wo Reisende vor Trickdieben gewarnt werden. Der Tour-Abschluss wird am 10. August 2025 in Olbernhau sein.