Polizeikontrolle auf Kaßberg in Chemnitz: Einbahnstraßenregelung mehrfach missachtet

Chemnitz - Seit knapp einem Monat gilt die neue Einbahnstraßenregelung auf der Kaßbergstraße in Chemnitz . Nun gab es nach Bürgerhinweisen eine Polizeikontrolle an der Stelle.

Seit einem Monat gilt die Einbahnstraßenregelung auf der Kaßbergstraße. © Ralph Kunz

Polizisten der Kradstaffel der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion kontrollierten am Dienstag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 17.30 Uhr die Einhaltung der Regelung.

"In der knapp vierstündigen Kontrolle stellten die Motorradpolizisten insgesamt 21 Verstöße die Einbahnstraßenregelung betreffend fest", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Alle, die verbotswidrig aus Richtung Henriettenstraße in Richtung Uhlichstraße fuhren, mussten 50 Euro Verwarngeld zahlen.