Was ist denn hier los? Plötzlich Einbahnstraße auf dem Kaßberg in Chemnitz
Chemnitz - Neue Verkehrs-Regelung auf dem Kaßberg in Chemnitz! Seit Donnerstag gilt auf der Kaßbergstraße in Chemnitz zwischen Uhlichstraße und Henriettenstraße in Richtung Henriettenstraße die Einbahnstraßen-Regelung.
Autofahrer müssen ab sofort in Richtung Hartmannstraße über die Henriettenstraße und Reichsstraße fahren. Nur der Radverkehr kann entgegen der Einbahnstraße fahren.
TAG24 hat bei der Stadt nachgefragt, was es mit der neuen Regelung auf sich hat.
Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde die Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit, wegen mangelnder Fahrbahnbreiten, zur Vermeidung von Schleichverkehr und zum Schutz der Anwohner umgesetzt.
Wegen der Baumaßnahmen zum Chemnitzer Modell in der Innenstadt (Falkeplatz, Theaterstraße, Hartmannstraße, Brückenstraße) und die damit erforderlichen Umleitungen werde auf der Kaßbergstraße mehr Verkehr erwartet.
Einbahnstraßenregelung soll für die nächsten Jahre bleiben
"Die Einbahnstraßenlösung ist ein Kompromiss zwischen der Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduzierung des Schleichverkehrs einerseits und der Einschränkungen der verkehrlichen Erschließung des Gebietes andererseits", heißt es weiter aus dem Rathaus.
Diese Einbahnstraßenregelung soll laut Stadt für die nächsten Jahre bis zum Ende der Hauptbaumaßnahme am Zentrumsring, voraussichtlich bis Anfang 2028, bleiben.
Weitere Maßnahmen um sogenannten "gebietsfremdem Schleichverkehr" zu unterbinden, seien vorerst keine geplant.
Titelfoto: Ralph Kunz