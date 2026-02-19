Was ist denn hier los? Plötzlich Einbahnstraße auf dem Kaßberg in Chemnitz

Chemnitz - Neue Verkehrs-Regelung auf dem Kaßberg in Chemnitz ! Seit Donnerstag gilt auf der Kaßbergstraße in Chemnitz zwischen Uhlichstraße und Henriettenstraße in Richtung Henriettenstraße die Einbahnstraßen-Regelung.

Seit Donnerstag gilt auf der Kaßbergstraße in Chemnitz zwischen Uhlichstraße und Henriettenstraße in Richtung Henriettenstraße die Einbahnstraßen-Regelung. © Ralph Kunz

Autofahrer müssen ab sofort in Richtung Hartmannstraße über die Henriettenstraße und Reichsstraße fahren. Nur der Radverkehr kann entgegen der Einbahnstraße fahren.



TAG24 hat bei der Stadt nachgefragt, was es mit der neuen Regelung auf sich hat.

Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde die Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit, wegen mangelnder Fahrbahnbreiten, zur Vermeidung von Schleichverkehr und zum Schutz der Anwohner umgesetzt.

Wegen der Baumaßnahmen zum Chemnitzer Modell in der Innenstadt (Falkeplatz, Theaterstraße, Hartmannstraße, Brückenstraße) und die damit erforderlichen Umleitungen werde auf der Kaßbergstraße mehr Verkehr erwartet.