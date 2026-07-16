Polizeikontrollen in Chemnitz: Beamte finden jede Menge Drogen, Mann landet im Knast
Chemnitz - Drogen-Razzia in Chemnitz: Die Polizei kontrollierte am Mittwoch wieder mehrere Personen. Dabei fanden die Beamten nicht nur Drogen - auch ein rasanter E-Bike-Fahrer (15) wurde gestoppt. Zudem landete ein Mann (31) nach einer Kontrolle im Knast.
Von 13 bis 21 Uhr führte die Polizei die Razzia durch. Ziel der sogenannten "Komplexkontrolle": Drogendealer erwischen und die Straßenkriminalität bekämpfen.
Im Schillerpark ging den Beamten am Mittwoch der erste Verdächtige ins Netz. Bei dem Afghanen (17) wurde eine geringe Menge Kokain gefunden. "Das hatte eine entsprechende Strafanzeige zur Folge", teilt eine Polizeisprecherin mit.
Auch ein Deutscher (44) wurde auf der Brückenstraße mit einer geringen Menge an Amphetaminen erwischt - gegen ihn wird ebenfalls ermittelt.
Und damit nicht genug. "Gut sechs Gramm Kokain spürten die Polizisten bei der Kontrolle eines 20-Jährigen (Deutscher) in der Straße der Nationen auf", heißt es. Auch er bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Auf dem Sonnenberg kontrollierten die Polizisten einen 31-jährigen Deutschen. Dabei kam heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Der Mann landete noch am Mittwochabend im Knast.
E-Bike-Fahrer brettert mit über 50 km/h durch Schillerpark
Verrückt! Während der Razzia fiel den Beamten ein Pedelec-Fahrer (15) im Schillerpark auf, der mit über 50 km/h durch die Grünanlage bretterte. Der Russe wurde angehalten.
Schnell stellte sich heraus, dass der Teenager keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte - zudem war das E-Bike nicht versichert.
Die Polizisten kassierten das Rad ein. Zudem hat der Jugendliche nun Anzeigen am Hals - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Gegen 21 Uhr wurde die Razzia beendet. Insgesamt waren knapp 80 Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Polizeidirektion Chemnitz involviert.
Titelfoto: Kristin Schmidt