Polizeikontrollen in Chemnitz: Beamte finden jede Menge Drogen, Mann landet im Knast

Chemnitz - Drogen-Razzia in Chemnitz : Die Polizei kontrollierte am Mittwoch wieder mehrere Personen. Dabei fanden die Beamten nicht nur Drogen - auch ein rasanter E-Bike-Fahrer (15) wurde gestoppt. Zudem landete ein Mann (31) nach einer Kontrolle im Knast.

Die Polizei führte am Mittwoch eine Drogen-Razzia in Chemnitz durch. © Kristin Schmidt

Von 13 bis 21 Uhr führte die Polizei die Razzia durch. Ziel der sogenannten "Komplexkontrolle": Drogendealer erwischen und die Straßenkriminalität bekämpfen.



Im Schillerpark ging den Beamten am Mittwoch der erste Verdächtige ins Netz. Bei dem Afghanen (17) wurde eine geringe Menge Kokain gefunden. "Das hatte eine entsprechende Strafanzeige zur Folge", teilt eine Polizeisprecherin mit.



Auch ein Deutscher (44) wurde auf der Brückenstraße mit einer geringen Menge an Amphetaminen erwischt - gegen ihn wird ebenfalls ermittelt.

Und damit nicht genug. "Gut sechs Gramm Kokain spürten die Polizisten bei der Kontrolle eines 20-Jährigen (Deutscher) in der Straße der Nationen auf", heißt es. Auch er bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auf dem Sonnenberg kontrollierten die Polizisten einen 31-jährigen Deutschen. Dabei kam heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Der Mann landete noch am Mittwochabend im Knast.