Graffiti-Schmierer verunstalten weiteren Chemnitzer Spielplatz

Chemnitz - Auf dem Spielplatz im Chemnitzer Stadtteilpark am Pleißenbach bietet sich derzeit ein unschönes Bild: Nur rund ein Jahr nach der Einweihung sind die neuen Spielgeräte großflächig mit Graffiti beschmiert. Die Stadt unternimmt vorerst nichts dagegen.

Der Spielplatz im Stadtteilpark am Pleißenbach wurde beschmiert. © Ralph Kunz

"Aktuell ist nicht geplant, die zahlreichen Graffiti zu entfernen", so eine Stadt-Sprecherin auf TAG24-Nachfrage.

Betroffen sind sämtliche Bestandteile aus unterschiedlichen Materialien wie Holz, Plexiglas und Metall, ebenso Bänke und Papierkörbe im Umfeld.

Eine rückstandsfreie Entfernung sei insbesondere bei den Holz- und Plexiglasflächen nicht möglich, erklärt die Stadt. Und: "Leider ist zu erwarten, dass sich nach kurzer Zeit der gleiche Zustand wieder einstellt."

Die Kosten für eine Reinigung werden auf rund 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Während der Arbeiten müsste der gesamte Spielplatz zudem gesperrt werden.