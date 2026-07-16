Fußweg fast komplett versperrt! Müllberg auf Chemnitzer Sonnenberg

Chemnitz - Mülltüten, eine Waschmaschine und Teppiche: Auf dem Chemnitzer Sonnenberg wächst eine illegale "Müllhalde" immer weiter an. Der Abfall versperrt mittlerweile fast den kompletten Fußweg!

Kein schöner Anblick: Auf der Tschaikowskistraße in Chemnitz versperrt ein Müllberg den Fußweg. © Haertelpress

Pure Ignoranz oder Unwissenheit - einige Menschen laden ihren Müll immer wieder an Glascontainern ab. So auch an der Tschaikowskistraße, Ecke Pestalozzistraße.



Ein Wäscheständer, eine Tischplatte, zahlreiche Mülltüten, Teppiche und weiterer Unrat wurden hier einfach auf den Gehweg geschmissen. Sogar eine Waschmaschine steht im Weg herum!



Dass diese illegalen Müllablagerungen verboten sind, scheint die Verursacher offenbar nicht zu stören - auch die Bußgelder schrecken wohl nicht ab.