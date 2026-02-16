Rührend: Michael Ballack ermöglicht Familienzimmer für krebskranke Kinder
Chemnitz - Eine großzügige und rührende Spende fürs Krankenhaus! Fußball-Legende Michael Ballack (49) erspielte bei der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" 30.000 Euro. Das Geld spendete der Sachse in seine Heimat - und ermöglichte dem Klinikum Chemnitz ein Familienzimmer für krebskranke Kinder.
Vor etwa einem Jahr trat Ballack bei "Klein gegen Groß" gegen Kyril (13) an. Das Duell: Wer schießt mehr Bälle von der Ecke ins Tor. Der 13-Jährige gewann das Duell. Dennoch lag Ballack beim Schluss-Ranking der Erwachsenen ganz vorn und gewann 30.000 Euro.
Das Geld spendete er ans Chemnitzer Klinikum. Damit wurde auf der Kinderkrebsstation ein Familienzimmer vollständig ausgebaut und eingerichtet. Der Raum bietet Eltern die Möglichkeit, Tag und Nacht bei ihrem Kind zu bleiben. Mittlerweile ist der Raum fertig und wurde bereits genutzt.
Dr. Axel Hübler, Chefarzt der Kinderklinik, freut sich über die Spende von Ballack. "Dieses Familienzimmer bedeutet Nähe, wenn Distanz kaum auszuhalten wäre. Es schenkt Eltern und Geschwistern die Möglichkeit, ihr Kind nicht allein zu lassen – und genau das macht in dieser Situation einen unschätzbaren Unterschied. Dafür sind wir Michael Ballack sehr dankbar."
Der leitende Oberarzt der Kinderonkologie, MUDr. Jozef Zlocha, ergänzt: "Ein Teil der Spende konnte zusätzlich in die Farb- und Lichtgestaltung der Station fließen. Eine ruhige, freundliche Atmosphäre entlastet Kinder ebenso wie ihre Familien."
Klinikum bedankt sich bei Michael Ballack
Zusätzlich wurde bei der Gestaltung des Raumes auf Details geachtet - unter anderem hängt ein riesiges Meer-Bild über den Betten, auch ein Plüschtier hilft in schweren Stunden.
Das Klinikum ist froh, dieses Zimmer durch die Ballack-Spende so schön zu gestalten. "Danke, Michael Ballack - für eine großzügige Geste, für Verbundenheit mit der Region und für einen Raum, der Familien Kraft gibt, wenn sie sie am dringendsten brauchen", teilt das Klinikum auf Instagram mit.
Für den 49-jährigen Fußball-Profi ist Chemnitz mehr als Heimat: Hier wuchs er nicht nur auf, sondern begann auch seine Profikarriere beim damaligen FC Karl‑Marx‑Stadt.
Titelfoto: Bildmontage: picture alliance/dpa, Klinikum Chemnitz (2)