Rührend: Michael Ballack ermöglicht Familienzimmer für krebskranke Kinder

Chemnitz - Eine großzügige und rührende Spende fürs Krankenhaus! Fußball-Legende Michael Ballack (49) erspielte bei der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" 30.000 Euro. Das Geld spendete der Sachse in seine Heimat - und ermöglichte dem Klinikum Chemnitz ein Familienzimmer für krebskranke Kinder.

Fußball-Star Michael Ballack (49) spendete einen TV-Gewinn in Höhe von 30.000 Euro an das Chemnitzer Klinikum. © picture alliance/dpa

Vor etwa einem Jahr trat Ballack bei "Klein gegen Groß" gegen Kyril (13) an. Das Duell: Wer schießt mehr Bälle von der Ecke ins Tor. Der 13-Jährige gewann das Duell. Dennoch lag Ballack beim Schluss-Ranking der Erwachsenen ganz vorn und gewann 30.000 Euro.

Das Geld spendete er ans Chemnitzer Klinikum. Damit wurde auf der Kinderkrebsstation ein Familienzimmer vollständig ausgebaut und eingerichtet. Der Raum bietet Eltern die Möglichkeit, Tag und Nacht bei ihrem Kind zu bleiben. Mittlerweile ist der Raum fertig und wurde bereits genutzt.

Dr. Axel Hübler, Chefarzt der Kinderklinik, freut sich über die Spende von Ballack. "Dieses Familienzimmer bedeutet Nähe, wenn Distanz kaum auszuhalten wäre. Es schenkt Eltern und Geschwistern die Möglichkeit, ihr Kind nicht allein zu lassen – und genau das macht in dieser Situation einen unschätzbaren Unterschied. Dafür sind wir Michael Ballack sehr dankbar."

Der leitende Oberarzt der Kinderonkologie, MUDr. Jozef Zlocha, ergänzt: "Ein Teil der Spende konnte zusätzlich in die Farb- und Lichtgestaltung der Station fließen. Eine ruhige, freundliche Atmosphäre entlastet Kinder ebenso wie ihre Familien."

