Rathaus fehlt Geld für Brücken-Sanierungen

Die meisten Brücken sind nach einer aktuellen Rathaus-Statistik in gutem bis befriedigendem Zustand (Zustandsnoten 1,0 - 3,0). 36 Bauwerke erreichen allerdings nur ein "nicht ausreichend". 20 Brücken, vor allem kleinere Bauwerke wie an der Dorfstraße in Grüna, sind in einem "ungenügenden Zustand" (3,5 - 4,0).

"Der Bedarf an finanziellen Mitteln ist wesentlich höher als das zur Verfügung stehende Budget", muss Baubürgermeister Stötzer (54, Grüne) einräumen. "Insofern kann leider nur ein Teil der erforderlichen Maßnahmen in die Haushaltsplanung aufgenommen werden."

Das meiste Geld in den nächsten beiden Jahren will die Stadt für die Sanierung der Pleißenbach-Brücke in Altendorf ausgeben (fast eine Million Euro). In die Brücke am Grünaer Poltermühlenteich sollen 500.000 Euro investiert werden.