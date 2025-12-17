Recycling-Experiment: Chemnitzer Unternehmen baut seinen Firmensitz mit Beton-Schutt

Chemnitz - Aus alt mach neu: Im künftigen Firmensitz des Bauunternehmens Gunter Hüttner steckt Beton einer Lagerhalle, die früher in Nossen stand. Der Chemnitzer Mittelständler (320 Mitarbeiter) wagte ein Forschungsexperiment, an das sich sonst nur Branchenriesen herantrauen. Die Firmen-Chefs Linda (46) und Daniel Hüttner (49) verwendeten erstmals gemahlenen Betonschutt für einen Neubau.

Daniel (49) und Linda Hüttner (46) wollen nachhaltiges Bauen etablieren - und beginnen in der eigenen Firma. © Ralph Kunz

"Nachhaltiges Bauen ist uns ein Anliegen. Wir wollten wissen, wie sich Recyclingbeton in der Praxis verhält, haben viele Tests gemacht, viel ausprobiert und viel gelernt", sagt Geschäftsführerin Linda Hüttner. "Wenn jetzt ein Auftraggeber kommt und ein Gebäude mit Recyclingbeton errichten will, dann können wir das anbieten."

Der regionale Materialkreislauf begann in Nossen, wo 1000 Tonnen Abbruchmaterial aus einem Gebäude gewonnen wurden. Das Natursteinwerk Mittweida zerkleinerte anschließend den Altbeton auf Korngrößen von 2 bis 16 Millimeter, damit er die üblicherweise verwendeten Zuschlagstoffe Kies und Sand teilweise ersetzen kann.

Die richtige Rezeptur für den Recyclingbeton wurde in Chemnitz erprobt - im firmeneigenen Mischwerk am Südring, keine zwei Kilometer weit weg von der Baustelle.