Rekordeinnahmen durch Chemnitzer Blitzer: Raser zahlen 20.500 Euro pro Tag

13.054 teure Fotos: Der Blitzer in der Zschopauer Straße löste unter den stationären Anlagen am häufigsten aus. © Maik Börner

Die Verwaltung muss ständig Neues bieten, um schnelle Fahrer zu erwischen. So sind ältere Tempoblitzer wie am Südring oder Frankenberger Straße weg. Dafür gibt es neue Starenkästen, die ihr Geld locker wieder einspielen.

An der Spitze steht der kombinierte Tempo- und Rotlichtblitzer an der Zschopauer Straße. Er löste im Vorjahr gut 13.000-mal aus. Der jüngste Tempoblitzer in Mittelbach schaffte in einem halben Jahr sogar 7550 Bilder. Dagegen schrumpfte der einstige Rekordblitzer in der Kalkstraße von 14.400 Fotos in neun Monaten 2021/22 auf 837 im gesamten Jahr 2023.

Die Stadt änderte deshalb ihre Taktik. Die sieben reinen Rotlichtblitzer sind abgeschaltet und werden abgebaut. "Das Ordnungsamt setzt seit 2023 auf den Einsatz von zur kombinierten Überwachung von Rotlichtverstößen und Geschwindigkeitsüberschreitungen entwickelten Geräten."

Und die Stadt setzt mehr und mehr auf flexible Überwachung. 145.500 Raser erwischte das Rathaus mit mobilen Geräten, davon 51.500 mit drei Trailern. 2,33 Millionen Euro nahm die Stadt mit Parkknöllchen ein.