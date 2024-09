03.09.2024 10:42 Reparaturarbeiten an Chemnitzer Spielplatz nötig

Am Spielplatz auf der Schloßteichinsel in Chemnitz sind am Donnerstag und Freitag Reparaturarbeiten nötig. Dazu wird der Platz abgesperrt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Der im vergangenen Jahr eingeweihte Spielplatz auf der Schloßteichinsel in Chemnitz muss zwei Tage gesperrt werden. Am Spielplatz auf der Schloßteichinsel sind Reparaturarbeiten nötig. © Kristin Schmidt Grund sind laut Stadt Reparaturarbeiten am kommenden Donnerstag und Freitag. "Damit der sehr beliebte Spielplatz den Kindern schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht, kann er während der Arbeiten an den beiden Tagen nicht genutzt werden", heißt es aus dem Rathaus. Der Spielplatz wird an den beiden Tagen mit einem Bauzaun gesichert. Das Chemnitzer Grünflächenamt bittet bei den kleinen und großen Besuchern um Verständnis.

