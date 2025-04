Nachwuchs-Sorgen: Gibt's ohne Zuwanderer bald kein Brot mehr vom Bäcker?

Chemnitz - Früh aufstehen, Teige kneten, in der Backstube schwitzen - das Bäckerhandwerk ist nichts für Morgenmuffel. Auch deshalb fehlt der Nachwuchs in Chemnitz .

Azubi Noah (18) kann von Bäckermeister und Papa Erik Pönisch (50) einiges lernen. © Sven Gleisberg

Thomas Lißner (46) von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sieht deshalb nur eine Lösung: "Ohne junge Menschen, die als Geflüchtete oder Zuwanderer zu uns kommen, wird das Brotbacken von morgen schwierig." Wie sieht das in der Praxis aus?

Die Realität in den Backstuben zeigt: Viele wollen diesen Job nicht mehr machen.

"Junge Leute wollen sich die Hände nicht mehr dreckig machen", sagt Nicole Pönisch (47), die mit ihrem Mann die Bäckerei Pönisch in dritter Generation führt. Sohn Noah (18) ist hier die Nachwuchshoffnung und der einzige Azubi. "Ich habe es in den Genen und möchte später auch mal die Bäckerei übernehmen", so der 18-Jährige.

Doch in vielen anderen Betrieben herrscht Lehrlingsflaute. Die Lösung? Azubis aus dem Ausland. Klingt einfach, ist es aber nicht.