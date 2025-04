Mögliche Sparpläne bei Chaos-Strecke in Sachsen! Grüne sauer: "Setzt dem Ganzen die Krone auf"

Chemnitz - Spart Sachsen an dem Ausbau der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig ? Der aktuelle Haushaltsentwurf sieht eine drastische Einsparung bei ÖPNV-Investitionen vor. Die Grünen in Sachsen sind empört über die Pläne!

Mit dem geplanten zweigleisigen Ausbau und der Elektrifizierung soll sich das ändern. Doch genau dieses Vorhaben rückt wohl in weite Ferne. Denn: Laut dem aktuellen Haushaltsentwurf der sächsischen Regierung soll bei Investitionen in den ÖPNV mächtig gespart werden.

Die Strecke zwischen Chemnitz und Leipzig ist größtenteils eingleisig - das führt regelmäßig zu chaotischen Zuständen. © Sven Gleisberg

Ihre Parteikollegin, Kristina Weyh, stimmt zu: "CDU und SPD in der Staatsregierung stehen in der Verantwortung, die Probleme auf dieser Chaosstrecke in den Griff zu bekommen. Nur ein weitgehend zweigleisiger Ausbau kann in absehbarer Zeit die seit Jahren auftretenden Probleme im Pendelverkehr zwischen Leipzig und Chemnitz dauerhaft abstellen."

Die Grünen fordern die Staatsregierung nun auf, zu prüfen, ob das Sondervermögen des Bundes in Höhe von 500 Milliarden Euro für den Streckenausbau genutzt werden kann.

Auch der Fahrgastverband PRO BAHN Mitteldeutschland fordert eine 180-Grad-Wendung der Staatsregierung, schlägt zudem ein Landesmobilitätsprogramm vor.