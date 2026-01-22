 860

Richtfest in Chemnitz: Neue Sporthalle für 5,5 Millionen Euro

Demnächst hat Chemnitz eine Sporthalle mehr. Die Zweifelderhalle des Stefan-Heym-Gymnasiums hatte am Donnerstag ihr Richtfest.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Demnächst hat Chemnitz eine Sporthalle mehr.

Mit dem Bau der neuen Zweifelder-Turnhalle wurde im Juni 2025 begonnen.
Mit dem Bau der neuen Zweifelder-Turnhalle wurde im Juni 2025 begonnen.

Bald sollen in dem Gebäude Schüler von fünf Bildungseinrichtungen trainieren können. Baubeginn der neuen Turnhalle war im Juni 2025.

Laut Kathleen Meinhold (46) vom Schulträger F+U Sachsen turnen in der neuen Halle neben den 142 Schülern des Heym-Gymnasiums auch die Schüler vom Stöckhardt-Gymnasium, des mediCampus sowie von zwei weiteren Bildungseinrichtungen.

"Vereine sind auch daran interessiert, die Halle zu nutzen", so Meinhold.

In der Sporthalle sollen künftig Turnunterricht genommen und Wettkämpfe ausgetragen werden.
In der Sporthalle sollen künftig Turnunterricht genommen und Wettkämpfe ausgetragen werden.

Die Kosten für das 45 mal 32 Meter große Gebäude belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro, 750.000 Euro werden aus Landesmitteln finanziert. Im August soll die Turnhalle fertig werden.

