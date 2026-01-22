Richtfest in Chemnitz: Neue Sporthalle für 5,5 Millionen Euro
Chemnitz - Demnächst hat Chemnitz eine Sporthalle mehr.
Die Zweifelderhalle des Stefan-Heym-Gymnasiums hatte am Donnerstag Richtfest.
Bald sollen in dem Gebäude Schüler von fünf Bildungseinrichtungen trainieren können. Baubeginn der neuen Turnhalle war im Juni 2025.
Laut Kathleen Meinhold (46) vom Schulträger F+U Sachsen turnen in der neuen Halle neben den 142 Schülern des Heym-Gymnasiums auch die Schüler vom Stöckhardt-Gymnasium, des mediCampus sowie von zwei weiteren Bildungseinrichtungen.
"Vereine sind auch daran interessiert, die Halle zu nutzen", so Meinhold.
Die Kosten für das 45 mal 32 Meter große Gebäude belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro, 750.000 Euro werden aus Landesmitteln finanziert. Im August soll die Turnhalle fertig werden.
Titelfoto: Uwe Meinhold