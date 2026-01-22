Richtfest in Chemnitz: Neue Sporthalle für 5,5 Millionen Euro

Chemnitz - Demnächst hat Chemnitz eine Sporthalle mehr.

Mit dem Bau der neuen Zweifelder-Turnhalle wurde im Juni 2025 begonnen. © Uwe Meinhold

Die Zweifelderhalle des Stefan-Heym-Gymnasiums hatte am Donnerstag Richtfest.

Bald sollen in dem Gebäude Schüler von fünf Bildungseinrichtungen trainieren können. Baubeginn der neuen Turnhalle war im Juni 2025.

Laut Kathleen Meinhold (46) vom Schulträger F+U Sachsen turnen in der neuen Halle neben den 142 Schülern des Heym-Gymnasiums auch die Schüler vom Stöckhardt-Gymnasium, des mediCampus sowie von zwei weiteren Bildungseinrichtungen.

"Vereine sind auch daran interessiert, die Halle zu nutzen", so Meinhold.