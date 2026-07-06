Rohrbruch in Chemnitz: Mehrere Anwohner ohne Wasser
Chemnitz - Wasserrohrbruch in Chemnitz!
In der Nacht zu Samstag bemerkten Anwohner der Dorotheenstraße in Schloßchemnitz fließendes Wasser auf der Straße.
Wie die Einsatzkräfte herausfanden, war ein Wasserrohrbruch der Grund dafür.
Mit Hochdruck wurde daran gearbeitet, die Wasserversorgung wieder herzustellen. "Nachdem der Rohrschaden auf der Dorotheenstraße abgestellt wurde, haben unsere Kollegen den Schaden auf der Fankenberger Straße geortet und abgestellt", teilt der Versorger eins energie gegenüber TAG24 mit.
Insgesamt waren auf der Frankenberger Straße und der Orthelsdorfer Straße 35 Haushalte und ein Gastronomiebetrieb vom Wasserrohrbruch betroffen. In der Dorotheenstraße waren es etwa 60 Haushalte.
Für die betroffenen Anwohner stellte eins energie bereits einen Wasserwagen mit Trinkwasser auf. "Die Ursache beider Schäden ist Materialermüdung", teilt der Versorger auf TAG24-Nachfrage mit.
Erstmeldung: 04. Juli, 11.56 Uhr, zuletzt aktualisiert am 6. Juli, 9.21 Uhr
Titelfoto: Jan Härtel