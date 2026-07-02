Verspätungen und Ausfälle bei City-Bahn

Chemnitz - Am Donnerstagmittag kommt es bei der City-Bahn in Chemnitz zu Ausfällen. Grund sind Personen im Gleis.

Am Donnerstagmittag kommt es bei der City-Bahn in Chemnitz zu Ausfällen. © Kristin Schmidt

Wie die City-Bahn Chemnitz mitteilte, betreffen die Verspätungen die Linien C13, C14, C15.

Die Zugfahrt 80013, 10.51 Uhr von Chemnitz nach Aue ist aktuell 37 Minuten verspätet und fällt zwischen Zwönitz und Aue aus.

Die Zugfahrt 80018, 12.39 Uhr ab Aue, fällt zwischen Aue und Zwönitz aus.