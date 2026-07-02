Verspätungen und Ausfälle bei City-Bahn
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Chemnitz - Am Donnerstagmittag kommt es bei der City-Bahn in Chemnitz zu Ausfällen. Grund sind Personen im Gleis.
Wie die City-Bahn Chemnitz mitteilte, betreffen die Verspätungen die Linien C13, C14, C15.
Die Zugfahrt 80013, 10.51 Uhr von Chemnitz nach Aue ist aktuell 37 Minuten verspätet und fällt zwischen Zwönitz und Aue aus.
Die Zugfahrt 80018, 12.39 Uhr ab Aue, fällt zwischen Aue und Zwönitz aus.
Auch die Zugfahrt 80093, 12.06 Uhr von Chemnitz Hauptbahnhof nach Technopark, fällt zwischen Zentralhaltestelle und Technopark aus, ebenso die Zugfahrt 80090, 12.34 Uhr ab Technopark nach Hainichen, zwischen Technopark und Zentralhaltestelle.
Titelfoto: Kristin Schmidt