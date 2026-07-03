Warten auf den Führerschein? Plötzlich gibt's viele Termine in Chemnitz
Chemnitz - Wer bei der Führerscheinstelle in Chemnitz einen Termin brauchte, musste sich zuletzt oft auf Wartezeiten von bis zu vier Monaten einstellen. Doch das hat sich überraschend geändert. Im Online-Portal sind derzeit sogar Termine schon für den nächsten Tag verfügbar.
Wie kommt's zu der plötzlichen Entspannung? Nach Angaben der Stadt greifen gleich mehrere Maßnahmen ineinander. So wurde das Personal aufgestockt, wurden Abläufe verbessert und zusätzliche Sonderöffnungszeiten angeboten.
Hinzu kommt: Wegen der Urlaubszeit gehen aktuell weniger Anträge auf den Pflicht-Umtausch alter Führerscheine ein.
Trotzdem rät die Stadt, es nicht auf die lange Bank zu schieben. Wer seinen Führerschein ohnehin umtauschen muss, sollte die freien Termine jetzt nutzen. "Erfahrungsgemäß steigt die Zahl der Terminanfragen kurz vor Ablauf der jeweiligen Umtauschfrist erheblich an" - und damit auch die Wartezeiten.
Als Nächstes sind Führerscheine betroffen, die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 31. Dezember 2004 ausgestellt wurden. Sie müssen spätestens bis zum 19. Januar 2027 gegen den neuen EU-Kartenführerschein getauscht werden.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa