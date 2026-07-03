Warten auf den Führerschein? Plötzlich gibt's viele Termine in Chemnitz

Chemnitz - Wer bei der Führerscheinstelle in Chemnitz einen Termin brauchte, musste sich zuletzt oft auf Wartezeiten von bis zu vier Monaten einstellen. Doch das hat sich überraschend geändert. Im Online-Portal sind derzeit sogar Termine schon für den nächsten Tag verfügbar.

Wer seinen Führerschein umtauschen muss, hat in Chemnitz aktuell gute Chancen auf einen zeitnahen Termin. © Arne Dedert/dpa

Wie kommt's zu der plötzlichen Entspannung? Nach Angaben der Stadt greifen gleich mehrere Maßnahmen ineinander. So wurde das Personal aufgestockt, wurden Abläufe verbessert und zusätzliche Sonderöffnungszeiten angeboten.

Hinzu kommt: Wegen der Urlaubszeit gehen aktuell weniger Anträge auf den Pflicht-Umtausch alter Führerscheine ein.

Trotzdem rät die Stadt, es nicht auf die lange Bank zu schieben. Wer seinen Führerschein ohnehin umtauschen muss, sollte die freien Termine jetzt nutzen. "Erfahrungsgemäß steigt die Zahl der Terminanfragen kurz vor Ablauf der jeweiligen Umtauschfrist erheblich an" - und damit auch die Wartezeiten.