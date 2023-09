Schimmel, Gestank und fehlende Fluchtwege: Diese Schule in Chemnitz gammelt vor sich hin

Chemnitz - Außen hui, innen pfui: Schimmel in der Küche, Risse in den Wänden, offene Kabel - so sieht der Schulalltag von 400 Schülern der Unteren Luisenschule in Chemnitz aus. Die Demokratiegruppe hat drei Abgeordnete nun zu einer Führung durchs Haus eingeladen, damit unter politischem Druck möglichst schnell etwas passiert.