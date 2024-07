Schmuddel-Parkhaus in Chemnitz: Wieso bekommt das keiner in den Griff?

Chemnitz - Es stinkt zum Himmel im Parkhaus "Rathaus Passagen" Am Wall in Chemnitz .

Nun will offenbar sogar Hauptmieter Aldi aus der Schmuddel-Immobilie ausziehen. Warum bekommen die Verantwortlichen die Lage nicht in den Griff?

Im Treppenhaus sind Wände beschmiert sowie Lichtschalter und Geländer verdreckt. © Sven Gleisberg

Stadtrat Jörg Vieweg (SPD, 43) findet, Parkhaus-Betreiber APCOA habe "auf Drängen des Stadtrats richtig reagiert". Zudem liegt seine Hoffnung in der weiteren Aufwertung des Wall-Umfelds.

"Der Bereich ist in den letzten Jahren verwahrlost. Die Stadt muss Geld in die Hand nehmen, um Bänke und die Bepflanzung zu erneuern", fordert er. Dann könnte sich auch die Situation am Parkhaus verbessern, so seine Hoffnung.

Ob Aldi seine Filiale tatsächlich schließt, bleibt offiziell noch offen. Fakt ist allerdings: Der Discounter baut gegenüber der Zentralhaltestelle derzeit eine neue Filiale.

"Eine Entscheidung für oder gegen den Weiterbetrieb unseres Marktes an der Theaterstraße ist bisher noch nicht getroffen worden", so der Konzern.