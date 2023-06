Schon gewusst? Sieben überraschende Fakten über Chemnitz

Das FOG-Institut hat viele Erhebungen über Chemnitz ausgewertet. TAG24 hat sieben überraschende Fakten zusammengetragen. © Uwe Meinhold

Größter Ortsteil ist der Kaßberg mit 18.364 Bewohnern im Hauptwohnsitz. Aber der Thron wackelt, denn beim Bewohnerzuwachs 2022 liegen Sonnenberg (1208) und Zentrum (821) vor dem Kaßberg (616). Schrumpf-Könige waren Borna-Heinersdorf (- 44) und Adelsberg (- 45).



Der Kaßberg ist der am dichtesten besiedelte Ortsteil (9136 Bewohner pro Quadratkilometer) vor Lutherviertel (8220). Die durchschnittlich meisten Menschen pro Wohnhaus leben in Zentrum und Morgenleite (19). Die meisten Wohnungen gibt es auf dem Sonnenberg (11.602), die meisten Wohnungen pro Hauseingang in Morgenleite (13,8).



Die wenigsten Bewohner pro Haushalt leben in Helbersdorf (1,62), die meisten Single-Wohnungen stehen im Zentrum (60 Prozent). Die größten Wohnungen hat Reichenhain (102 Quadratmeter im Schnitt), die kleinsten Helbersdorf (56).

Die meisten Arbeitslosen zählen Sonnenberg und Morgenleite (12 Prozent), die wenigsten Stelzendorf (1 Prozent). Ferner werden in Furth und Zentrum viele soziale Leistungen ausgezahlt.

Die Schuldnerquote ist laut Creditreform am höchsten im Postleitzahlenbereich 09130.